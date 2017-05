publié le 05/05/2017 à 12:46

Au moment de l'officialisation de son soutien à Emmanuel Macron, Laurence Haïm voyait dans le leader du mouvement "En Marche !" un "French Obama". Dans une vidéo d'un peu plus d'une minute, l'ancien président américain est sorti de sa réserve pour apporter son soutien au candidat centriste, jeudi 4 mai. La seule journaliste française, parvenue à décrocher une interview de l'ancien locataire de la Maison Blanche, aurait été à la manœuvre dans ce rapprochement.



Elle aurait "gardé de bons contacts" avec Barack Obama et ses ex-conseillers, selon Europe 1. Un premier indice visible du rapprochement entre les deux hommes était perceptible il y a quelques semaines à peine, lorsque Emmanuel Macron a mis en scène son échange téléphonique avec Barack Obama.

Interrogée par nos confrères de BFMTV, Laurence Haïm récuse toutefois toute implication personnelle dans ce message politique. "C'est un travail d'équipe, je n'irai pas au-delà de ça", dit-elle au cours de son intervention. "Ce qui compte, c'est le message que Barack Obama a envoyé à Emmanuel Macron", les deux hommes étant "attachés à défendre partout la démocratie dans le monde" et favorables au "renouvellement de la vie politique".



Journaliste depuis 1986

La carrière de journaliste de Laurence Haïm débute à RTL en 1986, où elle évolue au sein du service société. Elle participe ensuite à la création de l'agence de presse CAPA en 1989 et réalise des reportages télévisés pour France 2 et M6, avant de faire ses valises pour les États-Unis en 1992.



Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un tournant dans la carrière de Laurence Haïm, qui se trouve à New York quand les tours du World Trade Center s'effondrent. Elle devait pourtant quitter Canal+, victime d'un plan social. La chaîne changera d'avis après sa couverture des événements dans des conditions très difficiles, comme elle l'écrit dans son livre Journal d'une année à part : 11 septembre 2001-2002.