publié le 05/05/2017 à 10:02

Il ne reste que quelques heures aux deux finalistes de l'élection présidentielle pour tenter de convaincre les derniers indécis. Invités chacun à leur tour sur RTL ce vendredi 5 mai, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont profité de ce temps d'antenne pour s'attaquer mutuellement, mais également pour préciser certains points de leurs programmes respectifs.



Après avoir évoqué ses mesures pour lutter contre le chômage et ses propositions concernant les retraites, Emmanuel Macron a abordé la généralisation du prélèvement à la source, prévue au 1er janvier 2018 en principe. Il souhaite prendre du temps et mettre cette mesure en place plus tard, "pour deux raisons", explique-t-il. "D'abord je veux être sûr de la charge que cela représente pour les chefs d'entreprise. La deuxième, c'est qu'il faut aussi comprendre l'impact que ça aura sur nos concitoyens, psychologiquement".

Emmanuel Macron précise : "Parce que vous allez recevoir une feuille de paie où votre salaire, optiquement, aura baissé, car l'impôt sera dans les lignes du dessus. Moi je pense aussi aux petits patrons, qui auront à gérer leurs salariés qui viendront leur demander : 'Dis-moi, comment ça se fait que tu me payes moins là ?'. C'est des choses qui s'expliquent", poursuit le candidat. N'ayant pas de "visibilité sur les modalités techniques" de ce changement, il compte demander au ministre en charge "de bien vérifier cela, de bien tout préparer". Mais "en toute hypothèse", cela se fera "après janvier 2018", concède-t-il.