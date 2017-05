publié le 05/05/2017 à 09:07

Le dernier jour de la campagne présidentielle est arrivé. Dimanche 7 mai, la France aura désigné le futur ou la future présidente de la République. S'il est le favori des sondages face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron se heurte aux réticences d'une partie de l'électorat de gauche radicale, qui refuse de voter en sa faveur. Notamment à cause du libéralisme économique dont est imprégné son projet.



"Il y a une partie des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon qui vont voter pour moi au second tour, en deuxième choix", déclare Emmanuel Macron au micro de RTL, en direct dans les studios de la radio à Albi (Tarn). "C'est une règle démocratique et je ne vais pas m'en émouvoir. (...) Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'insensibilité, je suis un homme d'écoute et de rassemblement (...) mais je suis également un homme responsable." Le fondateur du mouvement "En Marche !" se montre conscient que ce vote par défaut ne constitue pas un blanc-seing laissé à son profit. "Une partie vient pour faire barrage à madame Le Pen, (...) je ne considérerai pas que cela vaut adhésion à mon projet", juge le candidat.

Réagissant après son refus de retirer son projet de réforme du Code du travail, réclamé par les militants de "La France Insoumise" de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron se justifie. "Si je cédais à ces pressions de parts et d'autres, pour aller draguer les électeurs de François Fillon, je reviens sur le mariage pour tous, pour Jean-Luc Mélenchon, je reviens sur la loi Travail". Des concessions que l'ancien ministre de l'Économie refuse de faire.