publié le 05/05/2017 à 09:42

L'enjeu a été au cœur de toute la campagne présidentielle. Face au taux de chômage qui avoisinait les 9,7% à la fin de l'année 2016 selon l'INSEE, l'emploi est un thème primordial du scrutin présidentiel. Invité de RTL ce vendredi 5 mai, dernier jour de la campagne officielle de l'élection, Emmanuel Macron a été interrogé sur les grandes mesures qu'il comptait mettre en oeuvre afin de lutter contre le chômage.



Interpellant Yves Calvi, le fondateur du mouvement "En Marche !" a développé son plan pour l'emploi. "Si vous êtes chômeur et que vous l'êtes depuis longtemps, je vous forme. On ne le fait quasiment pas aujourd'hui. Vous êtes payé et soutenu", a-t-il expliqué. "15 milliards d'euros seront investis sur les chômeurs de longue durée et les jeunes. Je veux vous requalifier", a martelé Emmanuel Macron.

Ce ne sont pas les seules propositions que l'ancien ministre de l'Économie a fait à ce sujet. L'emploi constitue à lui seul l'un des six chantiers de son programme. L'une des grandes réformes qu'il prône, et compte engager dès l'été 2017 s'il est élu à la présidence de la République, est d'ailleurs la réforme du code du travail, qu'il entend simplifier. Emmanuel Macron souhaite aussi réformer l'assurance-chômage afin qu'elle devienne un droit universel. Elle serait ainsi ouverte aux salariés démissionnaires. En écho au budget qu'il souhaite réinjecter dans la formation des chômeurs de longue durée et des jeunes, le finaliste de l'élection présidentielle défend par ailleurs un "effort massif pour l'apprentissage".