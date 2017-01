PORTRAIT - Celle qui officiait depuis plusieurs années comme correspondante aux Etats-Unis pour i>Télé a décidé de rallier Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle.

par Léa Stassinet publié le 11/01/2017 à 13:54

C'est un visage bien connu des téléspectateurs français. Installée aux États-Unis depuis 1992, elle a couvert l'actualité américaine pour Canal+ puis pour la chaîne d'informations en continu i>Télé à partir de 1999. Laurence Haïm a annoncé son départ de la chaîne, mardi 10 janvier. À la surprise générale, elle rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en tant que porte-parole.



La journaliste avait déjà loué le "romantisme verbal" d'Emmanuel Macron lors d'une interview "à l'américaine", réalisée en juin 2015, lorsque celui qui était encore ministre de l'Économie était en déplacement aux États-Unis. La communication politique avait fait partie des thèmes abordés durant cet entretien.

C'est dans un tweet que la journaliste de 50 ans a fait ses adieux à i>Télé : "Dernier discours d'Obama ce soir. Dernier reportage. @itele fin aussi. Un nouveau monde m'attend". Et ce nouveau monde, c'est la campagne présidentielle française. Laurence Haim sera aux côtés d'Emmanuel Macron. "Après 23 ans passés aux États-Unis, elle avait envie de faire autre chose et elle nous a proposé ses services", explique-t-on dans l'entourage du candidat, interrogé par Le Monde. "Elle a une expérience de l'international qui sera précieuse".



Laurence Haïm connait tous les codes de la communication politique, après avoir suivi de très près la Maison Blanche. Elle était l'une des rares journalistes françaises, avec deux correspondants de l'Agence France-Presse, à bénéficier d'un accès aux conférences de presse sous les deux mandats de Barack Obama. Celle qui sera un véritable atout pour Emmanuel Macron a confirmé ce mercredi 11 janvier son changement de vie, là aussi, sur Twitter.

La journaliste est très appréciée sur les réseaux sociaux, où elle se démarque par son ton et sa réactivité. Au point même d'avoir un compte parodique intitulé @LaurenceHIMYM. C'est sur ce même Twitter qu'elle a dû couvrir la fin de l'élection présidentielle américaine 2016, l'antenne d'i>Télé étant perturbée par la grève.

Sa carrière débute à RTL en 1986, où elle évolue au sein du service société. Elle participe ensuite à la création de l'agence de presse CAPA en 1989 et réalise des reportages télévisés pour France2 et M6, avant de faire ses valises pour les États-Unis en 1992.



Les attentats du 11 septembre marquent un tournant dans la carrière de Laurence Haïm, qui se trouve à New York quand les tours du World Trade Center s'effondrent. Elle devait pourtant quitter Canal+, victime d'un plan social. La chaîne changera d'avis après sa couverture des événements dans des conditions très difficiles, comme elle l'écrit dans son livre Journal d'une année à part : 11 septembre 2001-2002.

Laurence Haïm a toujours placé le journalisme au-dessus de tout. "J'ai sacrifié sans regrets beaucoup de plaisirs dans ma vie. J'ai du mal à décrocher. De toute façon, vivre avec un homme, quand on est une femme reporter, c'est formidable une semaine ou deux mais, à la longue, ça ne tient pas", explique-t-elle au journal Elle en janvier 2015.



Celle qui a reçu en 2014 le prix de la Femme en or dans la catégorie "médias", et la Légion d'honneur en juillet 2015 a rendu son micro hier, après les adieux de Barack Obama dans son fief de Chicago. Elle restera la première française à avoir décroché un face-à-face avec le futur ex-président des États-Unis, quelques mois après sa première élection, en 2009.