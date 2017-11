publié le 16/11/2017 à 13:06

Avant de quitter l'arène politique pour se consacrer à ses chroniques sur Sud Radio, Henri Guaino n'aurait-il pas tenté de peser sur la ligne du Front national ? Selon le Huffington Post, l'ancien député Les Républicains des Yvelines, candidat recalé à la primaire de la droite de novembre 2016, aurait envoyé des éléments de langage à Gilbert Collard le 1er mai 2017, seulement quarante-huit heures avant le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen.



Le premier texte était relatif aux propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation, l'autre était "censé nourrir la conclusion que la candidate frontiste aurait à déclamer devant son adversaire", écrit le site, qui publie les deux documents.

Sans doute inspiré par le petit effet de surprise qu'avait provoqué l'anaphore "Moi Président" de François Hollande en 2012, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy avait imaginé Marine Le Pen mettre un point final au débat avec la même figure de style.

"Ma France..."

"Ma France, c'est la France fière d'elle-même, de tout ce qu'elle a accompli de plus grand et de plus beau, fière de son histoire, de sa culture, de son art de vivre, de sa science, de sa littérature. Ma France, c'est une civilisation qui veut vivre, qui veut s'enrichir, qui veut se développer, qui veut se transmettre", débute le texte. Un moyen efficace d'opposer la France de Marine Le Pen à celle d'Emmanuel Macron : "Votre France est une France couchée qui subit."



S'il assume, auprès du Huffington Post, ses relations avec Gilbert Collard, Henri Guaino "se défend d'avoir travaillé directement avec Marine Le Pen". "Je n'ai jamais retrouvé mes mots dans la bouche de Marine Le Pen." Henri Guaino refuse, en revanche, de commenter les rumeurs qui faisaient état de plusieurs rencontres entre les deux personnalités à l'époque du débat.



Marine Le Pen aurait-elle pu se servir de ces éléments ? En tout état de cause, les textes n'auraient "pas été portés à la connaissance" de la présidente du Front national, assure une source interne au site internet.