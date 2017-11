publié le 14/11/2017 à 22:26

Alors que le Front national est en crise, Marine Le Pen cherche à rebondir et à ré-asseoir sa légitimité en s'attelant à la rénovation du parti. Et pour cela une "grande consultation" est lancée. Les 81.000 "adhérents statutaires" recevront cette semaine un document de près de 80 questions visant à mieux les connaître, et à leur permettre de donner leur vision du "nouveau Front".



Ce questionnaire et des débats organisés dans les 95 fédérations doivent préparer le congrès du FN prévu à Lille les 10 et 11 mars 2018. Ce document est la "clé de voûte de la refondation", abordant la "forme, le fond et le fonctionnement" du mouvement a expliqué Jordan Bardella, l'un des porte-parole du FN, lors d'une conférence de presse. Ceux qui le souhaitent pourront suggérer un "nouveau nom" ou un nouveau logo.

Ouverte jusqu'au 1er décembre, la consultation a pour but d'aider Marine Le Pen à "bâtir les nouveaux statuts" du parti, qui "n'ont pas changé depuis 1972", a expliqué Jordan Bardella, espérant "plusieurs milliers de retours". La première partie dresse le profil de l'électeur : âge, sexe, situation familiale et professionnelle, niveau d'études, et même les sources d'information et médias de prédilection. L'adhérent est notamment invité à se situer "sur l'axe traditionnel droite-gauche".



La deuxième partie du questionnaire porte sur le "fond" du programme : questions européennes, immigration, emploi, éducation et citoyenneté, questions sociétales, écologie... "Tous les thèmes sont abordés sans tabou", y compris ceux susceptibles de "faire grincer des dents", a continué le porte-parole du FN. Les adhérents pourront se prononcer sur des questions qui divisent le Front, comme l'appartenance à l'UE ou la sortie de l'euro. Ces interrogations divisent le parti, en particulier depuis le départ de Florian Philippot, et les réponses des adhérents pourraient justifier un changement de ligne.

"Passer à un autre chapitre de l'histoire" pour Chenu

Cette consultation, "c'est un devoir qu'on a vis-à-vis de nos adhérents", a assuré un autre porte-parole du parti, Sébastien Chenu. Selon lui, l'étape suivante est d'aller à la rencontre des militants grâce aux "ambassadeurs", des élus locaux ou "jeunes espoirs" du parti envoyés en mission pour "ramener dans nos filets des propositions et des idées". Et si, à la différence de la direction du parti, les militants ne souhaitent pas changer le nom ou abandonner le logo de flamme tricolore ? "Marine Le Pen prendra acte", a assuré Sébastien Chenu, persuadé "à titre personnel" que les adhérents souhaitent "passer à un autre chapitre de l'histoire".