publié le 09/11/2017 à 18:32

Un départ de plus dans les rangs du Front national. Et ce coup-ci, c'est un visage bien connu dans la région Provence Alpes Côte d'Azur qui a décidé de prendre son envol. Selon les informations de Marianne et Nice-Matin, diffusées ce jeudi 9 novembre, Olivier Bettati a décidé de quitter le Front national.



Ce proche de Marion Maréchal-Le Pen, qui était notamment son numéro deux au conseil régional, devait annoncer son départ aux dirigeants du parti frontiste afin de rejoindre le Centre national des indépendants et paysans (CNIP), révèle l'hebdomadaire, qui évoque "une petite formation située quelque part entre Les Républicains et le Front national".

Selon Nice-Matin, Olivier Bettati deviendrait le vice-président de ce groupuscule qui avait compté dans ses rangs, dans le passé, René Coty, Valéry Giscard d'Estaing ou Serge Dassault par exemple.

Un pessimisme face au Front national

Ce changement de parti politique n'est pas le premier pour Olivier Bettati. Cet ancien secrétaire national de l'UMP, qui s'était notamment opposé à Christian Estrosi lors des élections municipales de 2014, avait décidé de rejoindre les rangs du Front national en 2015 lorsque Marion Maréchal-Le Pen était venu le chercher.



Mais la retraite anticipée de la nièce de Marine Le Pen a semble-t-il mis à mal sa relation au sein du parti frontiste. Dans les colonnes de Marianne, l'élu ne cache pas son désarroi face à la situation actuelle et ne semble guère optimiste. "Il ne croit plus en Marine Le Pen, dont le crédit politique est sérieusement entamé depuis son débat télévisé contre Emmanuel Macron, puis les départs successifs de Marion Maréchal-Le Pen et Florian Philippot", écrit Marianne.