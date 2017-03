publié le 03/03/2017 à 12:29

La guerre de succession est-elle ouverte chez les Républicains ? Alors que François Fillon fait face à une vague de défections sans précédent, et malgré son maintien répété avec fermeté, des hypothèses circulent sur le nom de son éventuel successeur en cas de retrait. Si l’entourage d'Alain Juppé a fait savoir, vendredi 3 mars, que ce dernier "ne se défilera pas" en cas d'abandon du député de Paris, cette hypothèse ne fait pas l'unanimité au sein de la grande famille de la droite. Christine Boutin, elle, attend Gérard Larcher comme le messie.



"Dans l'hypothèse où François Fillon se retirerait, seul Gérard Larcher pourrait encore mener la Droite et le Centre à la victoire, c'est un sage", certifie ce vendredi 3 mars l'ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate. L'ancienne ministre, qui connaît le président du Sénat "depuis plus de 30 ans" vante un "homme d'expérience" et considéré "par tous comme un excellent [ancien] ministre du Travail". Aux yeux de Christine Boutin, la candidature d'Alain Juppé "n'est pas crédible" en raison de sa défaite à la primaire.

Après avoir donné une conférence de presse annonçant sa convocation par la justice en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'affaire dite du "PenelopGate", François Fillon a réuni mercredi 1er mars son état major de campagne. Parmi les convives de cet entretien nocturne : Gérard Larcher. Selon Le Figaro, ce dernier, de concert avec Bernard Accoyer, aurait exprimé ses doutes quant à la capacité de François Fillon de rebondir. Serait-il disposé à prendre la relève ?

@AdelineVincen20 AJ comme candidat à la primaire n'est pas crédible ! Il a été battu . @gerard_larcher soutenait FF donc coherent — christine Boutin¿ (@christineboutin) March 3, 2017