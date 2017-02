Gérard Larcher ne croit pas en une mise en examen de François Fillon

publié le 26/02/2017 à 14:54

Vers une mise en examen de François Fillon ? "On n'en est pas là et je crois qu'on n'en ira pas là", rétorque Gérard Larcher. Invité du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 26 février, le président du Sénat a condamné le traitement réservé à François Fillon dans la campagne présidentielle, sur fond, estime-t-il, de "présomption d'innocence bafouée, de secret de l'instruction piétiné".



Le candidat de la droite est rattrapé depuis un mois et demi par des soupçons d'emploi fictifs autour de sa femme et de deux de leurs enfants. "Il va y avoir maintenant une instruction à charge et à décharge avec trois magistrats indépendants. Qu'on y aille sereinement, tranquillement. C'est contre X et s'il y avait eu tant de faits probants, je ne doute pas que le parquet national financier aurait renvoyé devant le tribunal correctionnel", argue le proche de François Fillon.

La presse affirme que Gérard Larcher avait été choqué au moment des premières révélations sur l'emploi fictif présumé de la femme de François Fillon. "Non, j'ai dit à un ami ce que je ressentais. J'ai dit à un ami que je voulais qu'il dise aux Français - ce qu'il a fait - mais moi, un ami, je le soutiens. François Fillon, au-delà de sa personne, c'est le seul qui porte un projet d'alternance crédible pour ce pays." Gérard Larcher estime que "certains veulent l'empêcher de faire campagne, tout comme on a empêché, hier à Nantes, Marine Le Pen de faire campagne. Je trouve cela - et chacun sait mes sentiments pour Marine Le Pen - inexcusable". Le président du Sénat prône "le temps de l'expression sereine".