Juppé "ne se défilera pas" si Fillon "se retire", selon son entourage

publié le 03/03/2017 à 10:45

L'hypothèse avait été balayée par le principal concerné, mais elle semble pourtant se concrétiser. Et si Alain Juppé remplaçait François Fillon ? Selon des confidences de son entourages à l'AFP, le maire de Bordeaux ne se "défilera pas" si "François Fillon se retire de lui-même".



En parralèle, le candidat de la droite et du centre n'a de cesse de le répéter : "Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoops, la machine à rumeurs s'est mise en marche. Mais je vous le redis : je n'ai pas l'intention de me coucher", lançait-il lors de son meeting à Nîmes, le 2 mars. Pourtant, Alain Juppé, arrivé second à la primaire de la droite pourrait bien être tenté - après de très nombreux appels du pieds - à endosser le costume du recours.

Désormais, plus question de parler de "plan B", mais de "plan J", comme le note Le Parisien ce vendredi 3 mars. Pourtant, rien n'était gagné d'avance pour les juppéistes. Dès les premières révélations du Canard Enchaîné sur les soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de François Fillon, toute l'attention s'était retournée vers Alain Juppé. Le 6 février dernier, il affirmais "j'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs. J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !".

Éviter le "suicide collectif"

Mais que s'est-il passé depuis un mois ? François Fillon a continué à perdre des points dans les sondages et l'épisode du report de sa visite au Salon de l'Agriculture pourrait lui avoir été fatal. Le maintien de sa candidature et la charge à l'encontre des juges n'a pas plu au sein de son entourage. Bruno Le Maire, Benoist Apparu, Gilles Boyer et des dizaines d'autres ont quitté l'équipe de campagne du candidat, en seulement 24 heures. Le point de non retour a été franchi avec le départ de Thierry Solère, le porte-parole de l'ancien premier ministre.

Présidentielle 2017 En seulement 24 heures, ils ont lâché la campagne de Fillon

Parmi les départs en cascade, bon nombre de juppéistes sont à dénombrer. Et c'est là que "le portable du maire de Bordeaux a chauffé", comme le raconte Le Parisien. Mais Alain Juppé entend bien imposer sa façon de faire. "Je resterai loyal. Je ne me défilerai pas. Cette situation ressemble à un suicide collectif", confie-t-il. Mais il juge que "l'appel ne peut pas venir que des gens qui étaient déjà pour moi, il faut que ce soit plus large".