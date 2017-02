VIDÉO - ONPC : "ils vont nous faire passer Macron", s’alarme Nicolas Dupont-Aignan

publié le 19/02/2017 à 03:03

Pour l’entrée en vigueur de la période de campagne présidentielle à la télévision, On n’est pas couché a décidé d’inaugurer son grand oral des candidats avec Nicolas Dupont-Aignan samedi 18 février. Occulté par une débat politique accaparé par les primaires de droite et de gauche depuis l’automne dernier, le candidat de Debout la France n’est pas vraiment friand de ce processus électoral : "les primaires étaient l’escroquerie du siècle, le retour du suffrage censitaire".



Malmené par les affaires, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre ne trouve pas grâce non plus aux yeux de Nicolas Dupont-Aignan. "Les Français vont comprendre et vont voir le désastre", assure-t-il en parlant du programme de l’ancien Premier ministre, qualifié de "criminel et d’absurde". "Avec la nullité des Républicains et le programme dément de Fillon, ils vont nous faire passer Macron", se désole le candidat à la présidentielle qui a quitté la droite de gouvernement il y a 10 ans.

http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche/videos/nicolas_dupont-aignan_-_on_nest_pas_couche_18_fevrier_2017_onpc_18-02-2017_1488819?origin=ftvsite_homepage

Lorsque Vanesa Burgraf lui fait remarquer la proximité de son programme avec celui de Marine Le Pen, il s’insurge en pointant des idées qu’il a "pompées" sur Jean-Pierre Chevènement, un souverainiste issu des rangs du Parti socialiste. Un gaulliste républicain, social, j’ai commencé avec Philippe Séguin [comme François Fillon], ce n'est pas la même chose que le Front national”, rétorque-t-il.