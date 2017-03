publié le 03/03/2017 à 21:33

À ce jour, le Conseil constitutionnel a recensé 205 parrainages à son nom. Nicolas Dupont-Aignan n'a aucun doute sur sa présence au premier tour de la présidentielle le 23 avril. "On aura les parrainages. Il y a beaucoup de maires Les Républicains qui me rejoignent aujourd'hui, on a eu des milliers d'adhésions depuis quelques jours", assure-t-il au micro de RTL. "Je suis candidat pour résoudre les problèmes de nos concitoyens, pour régler le problème des frontières, du pouvoir d'achat, des PME, de l'hôpital, de l'école publique."



Le candidat Debout la France dénonce l'attitude de François Fillon, empêtré dans les affaires depuis le 24 janvier et lâché par plusieurs des siens depuis le 1er mars. "Je suis effaré (...) Je suis bien content d'avoir quitté ce parti (l'UMP devenue Les Républicains, ndlr). Ce monde politique pense d'abord à lui-même avant de penser aux problèmes des Français".

Arrêtez de suivre les sondages ! Suivez votre âme, votre cœur, votre conscience Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à la présidentielle 2017





Le gaulliste se pose en alternative à François Fillon et Marine Le Pen. "Je ne veux pas voir M. Macron élu (...) (c'est) Hollande bis en plus jeune. Je suis convaincu qu'il y a une autre issue pour le pays, je veux dire aux électeurs de droite qui sont désespérés, rejoignez-moi, aidez-moi, on va relever le pays (...) Je dis aux Français qui m'écoutent : "Arrêtez de suivre les sondages ! Suivez votre âme, votre cœur, votre conscience."

Galvanisé par les scores de son parti aux élections régionales (6,57% en Île-de-France, ndlr), Nicolas Dupont-Aignan fait campagne depuis un an. Et il croit dans son programme. "Je suis certain que mon projet est le meilleur (...) Est-ce que ce n'est pas l'occasion de rénover en profondeur la vie politique?", interroge le seul maire en lice pour cette présidentielle, qui défend "un projet de redressement national patriotique et humaniste sans les excès du Front national".