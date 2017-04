publié le 24/04/2017 à 06:02

Le temps sera globalement bien ensoleillé lundi 24 avril sur la métropole, mais deviendra nuageux sur le nord et l'ouest, tandis que les températures seront agréables sur le sud-ouest, prévoit Météo France. Au lever du jour, le soleil brillera sur une grande partie de l'Hexagone, sauf sur les côtes de la Manche et les Hauts-de-France, où le ciel sera plus nuageux. On retrouvera également des nuages en début de journée sur la région Paca.



En cours de matinée, le ciel se chargera de la Bretagne au Hauts-de-France, et les nuages gagneront les Pays de Loire et les Ardennes dans l'après-midi, annonçant l'arrivée d'une perturbation. Les premières gouttes arriveront en soirée sur le littoral de la Manche.

Ailleurs, la journée restera majoritairement bien ensoleillée, avec le développement de cumulus sur les Pyrénées et les Alpes du Sud, pouvant donner quelques averses dans l'après-midi. En soirée, des entrées maritimes masqueront aussi le ciel du Languedoc-Roussillon. Le vent de sud se mettra à souffler en fin d'après-midi dans le couloir rhodanien, avec des rafales à 70 km/h.

Les températures

On retrouvera encore quelques gelées du Massif central au nord-est du pays, de 0 à localement - 2 degrés.

Ailleurs, les minimales seront comprises entre 2 et 8 degrés sur la moitié nord et 4 à 10 degrés sur la moitié sud, localement 10 à 13 degrés sur le pourtour méditerranéen.



Les maximales s'échelonneront globalement de 17 à 23 degrés. Elle seront plus fraîches près des côtes de la Manche avec 14 à 16 degrés, mais iront jusqu'à 24 à 26 degrés dans le Sud-Ouest.