Pascal Praud : "Du temps libre, Benoît Hamon va en avoir après le 23 avril !"

publié le 23/03/2017 à 11:13

Benoît Hamon avait brièvement formulé cette proposition durant la campagne de la primaire organisée par le PS, sans y revenir. Le candidat socialiste à la présidentielle a confirmé mercredi 22 mars qu'il souhaitait ressusciter "le ministère du Temps libre".



"C'est évidemment la mesure que chacun attendait en priorité !", raille Pascal Praud. "Le temps libre, mais libre de quoi ? Libre de creuser la dette ? Libre d'augmenter le chômage ?", interroge-t-il. "Un ministère du Temps libre à inscrire en parallèle avec le revenu universel - toujours de monsieur Hamon -, puisque si nous échappons au travail, il faudra bien occuper nos loisirs", ajoute-t-il.

"Ce ministère remplira sa mission : doucement le matin, tranquille l'après-midi", affirme le journaliste. "Benoît Hamon roule à contresens : à chaque fois qu'il parle, la Cour des comptes s'étrangle", constate-t-il. "Il promet ce ministère afin, dit-il, d'offrir aux individus des opportunités de pouvoir se réaliser en dehors du travail", fait remarquer Pascal Praud.



"C'est drôle : il me semblait qu'on ne travaillait pas sept jours sur sept, ni 18 heures par jour, et que les Français avaient des vacances. On n'est plus en 1936, monsieur Hamon, ni en 1981 !", tonne-t-il. "Mais j'ai mal compris : Benoît Hamon parlait pour lui. Après le 23 avril, du temps libre, Benoît Hamon va en avoir !", conclut-il.