publié le 24/03/2017 à 09:42

À un mois du premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon semble désabusé. Alors que sa campagne patine - un sondage place l'ancien ministre de l'Éducation nationale derrière Jean-Luc Mélenchon -, le socialiste assiste impuissant aux défections. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahisons", a-t-il déploré vendredi 24 mars dans la matinée. Une allusion aux ralliements récents de Jean-Yves Le Drian, Thierry Braillard ou encore Frédéric Cuvillier à la campagne d'Emmanuel Macron.



Le chantre du revenu universel estime que ces infidélités dépassent sa personne et trahissent "une histoire, [les] valeurs que nous représentons, [la] place qui doit être celle de la gauche". Et de fustiger sur Europe 1 "deux gauches" avec lesquelles le candidat à la présidentielle veut prendre ses distances. Ces deux gauches, ce sont celles de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celle du leader d'"En Marche !" pourrait "baisser l'ISF, augmenter la pression sur les chômeurs, baisser le nombre de fonctionnaires, faciliter les licenciements", énumère Benoît Hamon. Le "dégagisme" prôné par le fondateur de la France insoumise en prend également pour son grade.

"Moi je me situe dans une gauche nouvelle qui dit 'je veux exercer le pouvoir, nous voulons collectivement exercer le pouvoir pour changer les choses'", a-t-il poursuivi. L'ancien frondeur avait auparavant regretté "qu'aujourd'hui beaucoup oublient les principes les plus élémentaires". Et d'ajouter : "Dans une élection on respecte le verdict d'une élection, on respecte la parole donnée". À la question de savoir s'il en voulait à Jean-Yves Le Drian, Benoît Hamon à lancé : "Je ne lui en veux pas parce que je n'attendais rien de lui". Ambiance.