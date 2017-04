et AFP

publié le 21/04/2017 à 11:37

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat d'"En Marche !" et l'ancien Président des États-Unis se sont entretenus au téléphone, jeudi 20 avril dans le courant de l'après-midi. À l'antenne de RTL ce vendredi 21 avril, l'ancien ministre de l'Économie, qui est aussi l'un des favoris de l'élection à la magistrature suprême, est revenu sur cet entretien. Expliquant avoir parlé d'un "tout autre sujet que celui évoqué ce matin" (l'attentat sur les Champs-Élysées et le terrorisme, ndlr), le candidat confie avoir abordé les thèmes de l'Europe et de la démocratie. "Moi je trouvais que c'était très bien de pouvoir lui parler, nos équipes étaient en contact, (...) nous avons saisi l'occasion".



Les deux protagonistes ont évoqué "l'importante élection présidentielle à venir en France", a indiqué le porte-parole d'Emmanuel Macron, précisant également que cet appel n'avait pas pour objet d'apporter un soutien à Emmanuel Macron en vue du scrutin. Selon son entourage, le candidat a "chaleureusement remercié Barack Obama pour son appel amical".

Le leader d'"En Marche !" a également rapporté que Barack Obama a "partagé son souci de l'Europe, qu'il a constamment eu en tant que président en exercice, sa volonté de promouvoir justement les démocraties et de lutter contre le populisme en Europe, et dans le contexte de cette campagne, eh bien, il lui paraissait du coup naturel que nous ayons cet échange. (...) ce qui a permis d'évoquer la situation en Europe et de la montée des extrêmes", s'est targué Emmanuel Macron au micro d'Élizabeth Martichoux.