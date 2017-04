et Elizabeth Martichoux

publié le 21/04/2017 à 09:00

Après l'attentat qui a provoqué la mort d'un policier sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, jeudi 20 avril, la lutte contre le terrorisme s'impose aux candidats à la présidentielle, alors que s'amorce le dernier jour de la campagne avant le premier tour du scrutin, dimanche 23 avril. Invité d'Élizabeth Martichoux, ce vendredi 21 avril, Emmanuel Macron a répondu à ses détracteurs, lui reprochant de manquer d'expérience pour endosser le costume du chef de l'État face à la menace terroriste.



"De quelle expérience parlez-vous ? De l'expérience de madame Le Pen, qui depuis des années et des années profère ou des contre-vérités, ou de l'irresponsabilité ? L'expérience d'un ancien premier ministre qui a essentiellement œuvré pour supprimer des postes, à la fois dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie et a démantelé le renseignement territorial ? C'est ça l'expérience que les Français veulent ?", a vertement tancé l'ancien ministre de l'Économie. Le leader d'"En Marche !" se déclare déterminé face à l'ampleur de la tâche. "Protéger les Français (...), j'y suis prêt. Si je n'étais pas prêt, je ne serais pas devant vous ce matin".

Questionné sur l'entourage qu'il choisirait pour incarner le pouvoir exécutif, Emmanuel Macron défend un "renouvellement profond", qui se fera néanmoins avec "des femmes et des hommes d'expérience", citant l'exemple de Jean-Michel Fauvergue, ex-directeur du Raid, qui a quitté ses fonctions au sein de l'unité d'élite au mois de mars, et a été investi pour être candidat aux législatives sous l'étiquette "En Marche !". "J'espère qu'il sera député", a déclaré Emmanuel Macron, avant de tacler Éric Ciotti, souvent présenté comme le spécialiste des questions de sécurité au sein du parti Les Républicains. "Monsieur Fauvergue demain sera plus légitime à parler de sécurité que d'autres parlementaires, aujourd'hui comme monsieur Ciotti. (...) La légitimité professionnelle sur des sujets comme celui-ci, elle fait parfois mieux que l'expérience politique.