publié le 04/05/2017 à 16:10

Le divorce est définitivement consommé entre Aymeric Chauprade et Marine Le Pen. Le député européen, bien qu'élu sur une liste Front national, a décidé qu'il voterait en faveur de l'ancien ministre de l'Économie lors du second tour de l'élection présidentielle. Dans une tribune publiée sur L'Opinion, ce dernier explique son choix évoquant notamment un potentiel "tournant historique" : "J’ai pensé d’abord voter blanc, mais le débat m’a définitivement amené à prendre mes responsabilités. C’est sans enthousiasme, pour des raisons économiques, et parce que je connais la véritable idéologie du noyau dur qui entoure Marine Le Pen, que j’ai décidé de voter Macron".



Celui qui a ouvertement soutenu François Fillon lors du premier tour du scrutin déplore notamment "l'incapacité" de la présidente frontiste à "assumer les plus hautes fonctions de l'État". "Point n’est besoin de refaire le catalogue des erreurs économiques grossières que la candidate du FN a cumulées, il n’y avait qu’à supporter son discours à la fois marxiste et démagogique, obsessionnellement centré sur le dénigrement des forces vives de notre pays, pour se décider à passer du vote blanc au vote Macron", a-t-il expliqué.



Reconstruire une droite "cohérente" aux législatives

L'ancien membre du Front national refuse notamment la destruction de l'Union européenne et rejette la "germanophobie" de Marine Le Pen. "C’est d’une Europe-puissance réelle dont nous avons besoin (...) L’Allemagne est notre amie et notre partenaire principal", a-t-il lancé.

Cependant, cette prise de position est bien un vote contre Marine Le Pen et non en faveur de l'ancien membre de Bercy ; "Bien évidemment, je ne partage ni la vision sociétale d'Emmanuel Macron qui ne semble croire ni à la sacralité de la personne humaine ni au risque réel d'islamisation de notre pays", a-t-il nuancé. Pour lui, l'important est dorénavant les législatives de juin prochain où Les Républicains devront "reconstruire une droite assumée, cohérente, réformatrice, fière de ses valeurs, de notre Histoire et de notre civilisation".