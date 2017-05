publié le 04/05/2017 à 12:11

"Emmanuel Macron peut-il être considéré comme un centriste ?" Voici la question posée par un internaute à Jean-Louis Borloo, invité du RTLsocialstudio, ce jeudi 4 mai. "Oui, si le centre ce n'est pas l'hésitation, mais le fait de fédérer sur des projets clairs et sortir de l'aveuglement de la rhétorique qui oppose artificiellement la gauche et la droite. Je ne nie pas qu'il y ait une gauche et une droite", a répondu l'ancien ministre.



Jean-Louis Borloo revient sur sa prise de position sur Emmanuel Macron. "On est dans une situation où le choix que doit faire la France avec un Front national à l'Élysée mais aussi à l'Assemblée nationale, un risque de tensions dans le pays. Je me suis dis qu'il y avait un vrai risque, un vrai danger (...) et que je devais dire ce que je pensais. J'ai trouvé le débat éclatant de vérité. C'est rare qu'un débat amène à ce point à une évidence. Rien sur l'école, la jeunesse, l'industrialisation du pays, la nouvelle économie. Marine Le Pen a fait un meeting sans la chaleur des militants et Emmanuel Macron a fait un débat d'idées", explique l'ancien président de l'UDI.