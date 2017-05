publié le 04/05/2017 à 16:02

Pour beaucoup d'observateurs, le débat d'entre-deux tours opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron a viré au pugilat. S'attardant peu sur le fond et les propositions de chacun, il s'est concentré sur les attaques venant des deux bords, ce débat était "impressionnant de médiocrité" pour Éric Zemmour, quand Alain Duhamel l'a qualifié de "débat le plus désagréable" comparé aux précédents. Mais qu'en ont pensé les principaux intéressés ?



Interrogés quelques minutes après leur passage, les deux candidats ont livré leurs impressions à chaud. "J'ai essayé d'expliquer le plus clairement, le plus posément possible le projet que je porte pour le pays, et j'ai en même temps essayé de révéler quelques mensonges", a estimé pour sa part Emmanuel Macron. Marine Le Pen a quant à elle reproché à son adversaire "ses attaques personnelles. En même temps, c'est la marque de quelqu'un qui a du mal à répondre sur le fond, sur le fond des multiples soumissions qui sont les siennes", a ajouté la candidate du Front national, tout en précisant qu'elle avait, à la différence de son concurrent "l'habitude d'être maltraitée, d'être insultée, d'être attaquée à titre personnel. Ça ne m'a pas vraiment déstabilisée".

Marine Le Pen a même estimé qu'à l'issue du débat, "la tendance était plus positive" pour elle et "négative" pour Emmanuel Macron. Les téléspectateurs n'ont pas été du même avis, puisque sur 1.314 personnes interrogées par l'institut Elabe pour BFMTV, 63% se sont dits convaincus par la prestation d'Emmanuel Macron, et 34% ont préféré la candidate du FN.

Les deux finalistes de cette course à l'Élysée ont ensuite poursuivi leur analyse ce jeudi 4 mai. Marine Le Pen a estimé sur BFMTV que "certes, c'est un débat qui s'est déroulé en dehors des codes" mais "qu'il était nécessaire qu'il soit sévère". "C'est la première fois qu'il y a un débat présidentiel avec deux personnes qui ont une vision aussi opposée des choses et du projet à mettre en oeuvre", a expliqué la candidate, qui estime avoir "décidé de lever le voile", sur la personnalité d'Emmanuel Macron. "Il s'est présenté comme un homme neuf, nouveau, qui ne sortait pas de nulle part (...), or il sort du gouvernement de François Hollande. Il fallait déchirer ce rideau", a-t-elle martelé.



De son côté, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait "débattre avec le Front national. On n'arrive pas à démonter tous les mensonges mais on arrive à tordre le coup à certains", a-t-il expliqué au micro de France inter. "La hauteur, vous ne la faites pas seul, j'ai essayé de ramener le débat sur des sujets de fonds", a-t-il poursuivi, rappelant qu'il n'avait "pas répondu à tout, malheureusement ou heureusement". L'ancien ministre de l'Économie a ensuite affirmé que "quand vous vous faites insulter pendant toute une soirée, vous en sortez rarement grandi".