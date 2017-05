publié le 05/05/2017 à 08:57

La campagne présidentielle touche à sa fin. Et dans les toutes dernières heures, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se rendent coup pour coup. Après un débat d'entre-deux-tours qui a viré au pugilat, les deux derniers candidats ne comptent pas ralentir le rythme. Invitée juste avant son adversaire sur RTL, Marine Le Pen s'est auto-proclamée "porte-parole de la colère" des Français, une qualification qui est loin de convenir à son concurrent, Emmanuel Macron.



"La colère des Françaises et des Français provient de quoi ? De l'inefficacité collective", explique à RTL le candidat d'"En marche !". "Madame Le Pen n'est le porte-parole de rien. Madame Le Pen exploite la colère et la haine. Madame Le Pen, je l'ai vu à Amiens, elle n'est le porte-parole de rien du tout, martèle-t-il. Elle va sur un parking, elle fait des selfies avec des gens et elle dit : 'Avec moi ça va changer on va taxer les importations'".

Pour le favori de ce second tour, Marine Le Pen "se nourrit du fait que nous n'arrivons pas à régler le problème du chômage dans le pays. Elle se nourrit de quoi ? Du fait que nous n'arrivons pas à régler les fractures identitaires qu'il y a dans notre pays, poursuit-il. Donc si on veut traiter cela, il faut avoir une politique efficace et dans le même temps, il faut être respectueux".