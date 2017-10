"Pourquoi Macron semble-t-il avoir gagné ?" interroge Olivier Mazerolle

publié le 20/10/2017 à 20:30

Jean-Luc Mélenchon a lui-même reconnu sur son blog une victoire par K.O. sur le thème des ordonnances. "Il faut se demander pourquoi les syndicats sont dans l'incapacité de faire cause commune", s'interroge Olivier Mazerolle.



L'éditorialiste l'explique par un paradoxe. "Ce qui agace chez Macron constitue aussi sa force. Il y a de la détermination, de la volonté, de la constance." Le président impressionne et décourage l'envie de défiler, de se mettre en grève après avoir réussi à disperser les syndicats et convaincre les Français qu'il ne céderait pas.

Son impopularité n'est, elle-même, pas un problème. "Au quotidien allemand Der Spiegel, il expliquait que le rôle du président n'est pas d'être aimé mais de faire avancer le pays. Il a compris une chose simple : les Français en ont assez du pessimisme et de la chape de plomb véhiculée par le chômage, en insufflant un esprit de conquête et d'exister."



Mais attention, il n'a pas encore gagné. S'il y a de la résignation, il n'y a pas d'enthousiasme. "S'il n'est pas là pour se faire aimer, il n'est pas là pour se faire détester", note Olivier Mazerolle. Une parole ou un geste de trop suscitera immédiatement l'exécration.