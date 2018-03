"L'Émission politique" : entre Philippe et Mélenchon, "le sang n'a pas coulé", lance Mazerolle

publié le 29/09/2017 à 20:51

Si l'audience de L'Émission politique, qui réunissait jeudi 28 septembre le Premier ministre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon a été à la hauteur des attentes, les commentaires se sont fait rares. Comment expliquer un tel paradoxe ? "C'est la perversité du système médiatique : le sang n'a pas coulé (...) cela intéresse donc moins les médias", explique Olivier Mazerolle. Pourtant, l'émission était digne d'intérêt, selon l'éditorialiste.



"Jean-Luc Mélenchon, le bretteur révolutionnaire devait manger tout cru le terne et effacé Édouard Philippe", avance-t-il. Or ce n'est pas ce qui s'est passé : "Édouard Philippe, le boxeur amateur savait qu'il ne mettrait pas son adversaire chaos, alors il a imposé son style pour gagner au poing. Sans emphase, il a laissé peu de prise" à son adversaire.

S'il a réalisé une prestation de qualité, le Premier ministre n'a pas encore réussi à convaincre les Français. "C'est un drôle d'animal politique (...) qui développe ses arguments sans fioriture, ce qui donne le sentiment q'il ne cherche pas à emberlificoter ceux qui l'écoutent", avance Olivier Mazerolle. Une qualité qui est aussi un défaut : "Il ne trouve pas la petite phrase que tout le monde retient comme étant le symbole de son action".