Irma : "Rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé", critique Marine Le Pen

publié le 09/09/2017 à 13:50

L'ouragan Irma poursuit sa route destructrice vers la Floride et les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont encore sous le choc, sans compter la menace d'un nouvel ouragan, José. En attendant son passage prévu aux alentours de 16 heures, heure française ce samedi 9 septembre, les secours s'organisent dans les îles antillaises. Les forces de l'ordre sont également mobilisées à la suite de pillages et de violences dans les territoires touchées.



C'est justement par ce sujet-là que Marine Le Pen, qui faisait son discours de rentrée à Brachay en Haute-Marne, a voulu commencer son allocution. Après avoir exprimé "la solidarité la plus sincère et la plus totale à nos compatriotes antillais confrontés à la mort, à la dévastation et maintenant aux pillages et au chaos", la présidente du Front national a vivement critiqué la gestion de la catastrophe naturelle par l'exécutif.

Un gouvernement "incapable d'assurer"

"Soyons, face aux drames que vivent nos compatriotes des Antilles, encore la voix de la vérité : rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Les moyens de secours et de maintien de l'ordre sont tout à fait insuffisants", a lancé la députée du Pas-de-Calais. "L'effondrement de nos moyens militaires, le nombre dérisoire de bâtiments de la Marine ne permet pas la réponse que devrait être celle d'une grande et puissante Nation comme la France", a-t-elle poursuivi.

Marine Le Pen a aussi déploré la situation des "compatriotes de Saint-Martin, privés du tout" qui "se voient encore volés et menacés dans leur existence même par des bandes criminelles, obligés d'organiser leur propre défense alors qu'un nouveau cyclone arrive". Elle en a profité pour mettre en cause une nouvelle fois le gouvernement d'Emmanuel Macron : "Être Français dans un territoire français doit postuler un niveau de soutien, de solidarité et de protection qu'aujourd'hui, face à cette catastrophe, le gouvernement est incapable d'assurer".