Front national : critiqué, Philippot dénonce sur RTL "un spectacle affligeant"

publié le 09/09/2017 à 09:51

Florian Philippot écarté de la vice-présidence du Front national ? "Ce n'est pas dans les tuyaux", a affirmé l'intéressé au micro de RTL ce samedi 9 septembre. Pourtant depuis quelques jours, il fait l'objet de violentes critiques au sein de sa formation politique. Le maire de Béziers, Robert Ménard, allié au FN n'a pas mâché ses mots vendredi 9 septembre. Invité sur RMC, il a notamment affirmé que Marine Le Pen devait virer "un certain nombre de types autour d'elle", notamment "Philippot, la famille Philippot, un certain nombre de ses conseillers qui sont des gens néfastes".



Quelques jours plus tôt, c'est le député Gilbert Collard qui estimait que Florian Philippot devait replier "l'accordéon de son narcissisme", dénonçant "la boursouflure de l'égo" du vice-président du Front national. "Je ne réponds pas, ce n'est pas ma conception de la politique", a expliqué ce dernier sur RTL. Florian Philippot a ainsi dénoncé un "spectacle affligeant". "Je pense à nos électeurs, nos militants, ils doivent trouver ça lamentable, et je ne suis pas loin de penser la même chose qu'eux", ajoute-t-il.

Florian Philippot a tenu à balayer tous les doutes concernant de possibles tensions avec Marine Le Pen, qui fait sa rentrée politique ce samedi 9 septembre à Brachay (Haute-Marne, ndlr). "J'y suis depuis la première édition et je suis toujours heureux d'y aller", affirme le vice-président du FN, qui explique travailler sur l'événement avec le maire de la ville depuis plusieurs semaines.