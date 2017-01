Le vice-président du Front national a lancé sa chaîne YouTube dans laquelle il fera les carnets de campagne de Marine Le Pen.

publié le 11/01/2017 à 17:10

On connaissait Florian Philippot numéro 2 du Front national, voici venir Florian Philippot Youtubeur. Le vice-président du parti de Marine Le Pen a lancé, mardi 10 janvier, sa chaîne YouTube. Objectif : "Faire les carnets de campagne de Marine Le Pen". Florian Philippot veut ainsi "montrer les coulisses de cette campagne, ce que vous ne voyez pas, vous expliquer ce que l'on fait". Une chaîne qui sera donc un complément des Carnets d'Espérances de Marine Le Pen. Au programme des prochaines vidéos, visites des locaux, discussions avec des invités.



Dans cette vidéo de lancement, tous les codes des Youtubeurs sont là : montage rapide, musique en fond et appel aux abonnements. Après seulement une journée, plus de 2.200 personnes s'étaient abonnées à la chaîne YouTube de Florian Philippot et plus de 20.000 avaient visionné la vidéo de lancement.

S'adresser aux électeurs autrement

Déjà très présent dans les médias traditionnels - 8 invitations depuis le 1er janvier -, Florian Philippot s'attaque maintenant aux réseaux sociaux. Une façon de s'adresser autrement aux électeurs, sans les codes et contraintes du CSA. Le vice-président du Front national "espère pouvoir publier une à deux vidéos par semaine" et appelle les abonnés à faire part de leurs envies.



Difficile en voyant Florian Philippot se lancer sur Youtube de ne pas penser à Jean-Luc Mélenchon, véritable Youtubeur politique star, très fier de ses plus de 160.000 abonnés. Fin décembre, après avoir dépassé les 140.000 abonnés, l'eurodéputé s'était vanté d'avoir plus de followers sur YouTube que Donald Trump ou Hillary Clinton.