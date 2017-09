Pour contrer la réforme du Code du travail, le PS décide de diffuser... un tract

publié le 05/09/2017 à 18:42

La réforme du Code du travail, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et ceux qui décident de faire un tract. Le Parti socialiste a décidé de se réunir, lundi 4 septembre, afin d'étudier la position à adopter vis-à-vis de la contestation mise en place par la CGT avec la manifestation du 12 septembre et la France insoumise avec la manifestation du 23 septembre.



Le Bureau national du Parti socialiste a ainsi décidé d'apporter son "soutien" à "toutes les initiatives syndicales contre la loi Pénicaud en appelant à des démarches unitaires", comme l'explique Rachid Temal, le numéro deux du parti. Néanmoins, le parti indique qu'il va "éditer un tract national contre la loi Pénicaud et appelle ses fédérations à mener des actions de mobilisation". L'objectif affiché est que "tous les socialistes qui souhaitent défiler le 12 sont les bienvenus, il y aura des responsables socialistes qui seront présents le 12 mais on regrette que le cortège ne soit pas unitaire", précise Karim Bouamrane, porte-parole du Parti socialiste.

À noter qu'il ne s'agit pas d'un appel formel à la manifestation. Cette question de la participation ou non du PS au rassemblement du 12 septembre a suscité quelques remous. Tandis qu'Olivier Faure, le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, annonçait que son parti n'appelait pas à manifester, la direction collégiale du Parti socialiste, Luc Carvounas et François Kalfon penchaient dans la direction opposée.