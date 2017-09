et Loïc Farge

publié le 05/09/2017 à 07:21

Leur chef de file à l'Assemblée nationale, le député de Seine-et-Marne Olivier Faure, avait d'abord annoncé vendredi 1er septembre - au nom du parti - que les socialistes ne seraient "ni présents" le 12 septembre à la manifestation organisée par la CGT, "ni présents" le 23 septembre à celle de Jean-Luc Mélenchon. "Nous ne sommes ni syndicalistes, ni insoumis. Nous avons vocation à incarner une alternance", avait-il ajouté.



Une position tellement loin de faire l'unanimité que le bureau national du PS, réuni lundi 4 septembre au soir pour en débattre, a au contraire décidé qu'il soutenait "toutes les initiatives syndicales" contre la loi Pénicaud, et a même appelé ses fédérations à "mener des actions de mobilisation". Un tract contre la loi devrait même être édité par la rue de Solférino. Une initiative soutenue par le Mouvement des jeunes socialistes (MJS) qui, par la voix de son président a annoncé lui aussi qu’il participerait aux mobilisations. "Pas de flou, pas de loup", s'était même félicité Benjamin Lucas dans la foulée sur sa page Facebook.

Bref, on retrouve des socialistes éparpillés façons puzzle. Pas très étonnant quand on se souvient des divisions qu'avait engendrées la loi El Khomri dans la majorité de François Hollande, et dont le Parti socialiste paye encore le prix.