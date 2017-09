et Claire Gaveau

Oui, le budget consacré au logement va baisser. Julien Denormandie, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, l'a confirmé au micro de RTL ce mercredi 13 septembre. "La France dépense beaucoup d'argent pour le logement, elle dépense chaque année 40 milliards d'euros, ce qui est plus que le budget de la Défense", déclare-t-il.



Un budget conséquent aux résultats pourtant minimes : "On voit que les Français sont toujours dans une précarité de logement. Un Français sur six dit que les logements sont soient trop chers, soit trop petits", poursuit-il.

C'est pourquoi, le gouvernement veut "dépenser moins" dans ce domaine. "Il ne faut pas avoir une lecture comptable. Ce qui est m'importe, c'est qu'à la fin, il faut avoir un meilleur résultat. L'objectif c'est de faire mieux en dépensant moins", lance Julien Denormandie.