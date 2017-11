11 novembre : Macron joue la "parole rare" sur les questions mémorielles

publié le 09/11/2017 à 08:11

Après avoir inauguré un Historial franco-allemand dans le Haut-Rhin, vendredi 10 novembre en présence du président allemand, Emmanuel Macron visitera le lendemain l'appartement-musée de Georges Clemenceau, dans le XVIe arrondissement de Paris. À un an du centenaire de la fin de la Grande Guerre, il donnera ainsi le coup d'envoi d'une année d'hommages au chef de guerre de 1917. Le 16 novembre, on célébrera le centenaire du retour du "Tigre" comme président du Conseil. Il n'y a aura pas de discours, en fin de compte, cette fois-ci. Les images sont censées suffire. L'ancien premier ministre Manuel Valls, qui voue un véritable culte à Clemenceau, n'a d'ailleurs pas été associé à cet événement en particulier. "Il pourrait l'être par la suite", confie l'Élysée.



Pour le reste, pas question de multiplier les commémorations qui se ressemblent, comme a pu le faire un certain François Hollande au cours de son quinquennat. "Hollande a visité tous les cailloux du champ de bataille, et qu'en a-t-on retenu ?", balance un proche du chef de l'État dans Le Parisien - Aujourd'hui en France (daté du 9 novembre). Emmanuel Macron entend donc jouer sur ce sujet aussi d'une "parole rare", réservant ses interventions "aux sujets douloureux et complexes", comment l'explique encore l'Élysée dans L'Opinion.

François Hollande et Emmanuel Macron vont se revoir dès ce week-end. Avant de retrouver son prédécesseur le 13 novembre pour les cérémonies de commémoration des attentats de 2015, François Hollande - qui précise d'ailleurs, en privé, qu'il ne le fait qu'à "l'invitation de la Ville de Paris" - croisera le chemin d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy le samedi 11 novembre sur les Champs-Élysées où l'actuel chef de l'État célébrera le quatre-vingt-dix-neuvième anniversaire de l'Armistice de 1918.



À noter que dans la série des célébrations, François Hollande, en revanche, ne sera pas présent à Paris pour le deuxième anniversaire de la COP21, le 12 décembre prochain. Au même moment, l'ex-chef de l'État est attendu à Abu Dhabi, pour bien sûr y visiter le Louvre et pour y donner une conférence.