12/02/2017

Le retour de la retraite à 60 ans sous condition est l'une des mesures phares du programme économique de Marine Le Pen. Invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 12 février, Marion Maréchal-Le Pen reconnaît que cela ne concernera qu'une minorité de Français : "C'est la possibilité de prendre son régime à taux plein à 60 ans si on a eu ses 40 annuités pleines. L'immense majorité des personnes ne pourront pas prendre leur taux plein de retraite à 60 ans (...) De fait, la plupart des personnes, avec ce système-là, partiront à la retraite vers 63 voire 65 ans, ce qui serait toujours moins pire que ce qui est proposé par nos adversaires avec des retraites qui pourraient monter jusqu'à 67 ans."



En parallèle, le Front national entend réformer voire supprimer les régimes spéciaux, "dont les avantages aujourd'hui ne se justifient plus toujours". Une mesure que ni la droite ni la gauche n'est parvenue à mener à bien jusque-là. La nièce de Marine Le Pen cible "la RATP, la SNCF, EDF, GDF, la police, ça peut aussi se justifier. On ne peut pas continuer avec des régimes structurellement déficitaires payés par les contribuables français, qui ont eux-mêmes ont du mal à subvenir à leurs besoins."



En ce sens, la députée, qui occupe un siège dans l'Hémicycle de l'Assemblée nationale depuis 2012, se dit favorable à la révision du régime de retraite des parlementaires. "Il faudrait supprimer ce régime, il faudrait que les élus soient soient alignés sur le régime général parce que les élus doivent montrer l'exemple dans cette grande réforme que nous devons faire."

Les 35 heures maintenues mais négociables par branches

Comme Benoît Hamon et Emmanuel Macron, Marine Le Pen propose le maintien des 35 heures dans son programme économique. Marion Maréchal-Le Pen précise toutefois qu'il existera "la possibilité de renégocier par branches la durée légale du travail avec évidemment la réévaluation salariale qui va avec l'augmentation du temps de travail (...) Il n'y a pas la volonté de remettre radicalement en cause les 35 heures parce que ça pourrait désorganiser beaucoup de branches."



En revanche, impossible de modifier le temps de travail par entreprise pour ne pas "créer une concurrence à l'intérieur même des filières", ajoute la députée, refusant la comparaison avec Jean-Luc Mélenchon.