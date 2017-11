publié le 09/11/2017 à 20:35

Quatre mois après sa démission, l'ancien chef d'état-major des Armées sort du silence avec un ouvrage, Servir. Pierre de Villiers y expose les raisons de son départ et l'état "de nos forces armées". Le militaire souhaite également "expliquer aux Français" sa démission qu'il qualifie de "devoir personnel" et "collectif".



En juillet dernier, peu de temps après le défilé de la Fête Nationale du 14 juillet aux côtés d'Emmanuel Macron, l'ancien chef d'état major des Armées a présenté sa démission. Une première depuis 1958. Le 19 juillet, le chef de l'État a accepté ce départ, résultat d'une crise de confiance profonde entre les deux protagonistes.



Ce lien de confiance s'était dégradé le 13 juillet après des propos tenus par Emmanuel Macron. "J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir," avait-il déclaré à l'Hôtel de Brienne devant la communauté militaire. La veille, Pierre de Villiers avait vivement critiqué la baisse des dépenses annoncées par Édouard Philippe.

