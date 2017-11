Pierre de Villiers explique sa démission dans "Servir"

publié le 07/11/2017 à 18:00

Sa démission a eu l'effet d'une bombe. Le 19 juillet dernier, après une semaine de crise au sommet de l'État, Pierre de Villiers présente sa démission à Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis 1958 qu'un chef d'état-major des armées quitte ses fonctions de cette manière.



Le général Pierre de Villiers publie 254 pages, au fil desquelles il livre ses vérités. Intitulé Servir, il est édité chez Fayard dans le plus grand secret, en librairies le 8 novembre 2017. Des semaines au cours desquelles le nom de l'ancien chef des Armées n'est jamais apparu. Même l'Elysée n'était pas au courant de cette parution choc.

C'est tout d'abord le livre d'un soldat. Le général de Villiers revient sur sa carrière, sa vision de l'armée d'aujourd'hui et de celle du futur et, bien sûr, ce sont les passages les plus attendus, les explications de sa démission. La première d'un chef d'état-major des armées sous la Ve République.

Empli de tristesse alors que tout s'arrête brutalement Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des Armées





"Empli de tristesse alors que tout s'arrête brutalement", écrit-il en donnant deux raisons à son départ : celle déjà publique, de ne pas disposer d'un budget suffisant. Le général donne des exemples spectaculaires, inédits comme cette traque de terroristes au Mali qui s'arrête faute de drone. Cinq drones seulement équipent aujourd'hui une armée où les avions, affirme Pierre de Villiers, ont plus d'un demi-siècle.



L'autre raison de son départ est plus personnelle : le général regrette d'avoir été critiqué "publiquement et explicitement" devant des représentations étrangères lors du 14 juillet. "Il me semblait impossible de poursuivre ma mission, raconte-t-il dans Servir. Aucune amertume, aucune rancœur mais quel gâchis d'en être arrivés là alors que nous aurions pu faire autrement".