Macron annonce la défaite militaire de Daesh dans "les prochains mois"

publié le 09/11/2017 à 10:51

Emmanuel Macron poursuit sa visite à Abou Dhabi. Après avoir inauguré le musée du Louvre, premier musée universel dans le monde arabe, mercredi 8 novembre, le Président s'est adressé aux troupes françaises - 700 hommes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air - basées au sein de la capitale des Émirats arabes unis.



Le chef des armées a estimé jeudi 9 novembre que la victoire militaire contre le groupe État islamique serait totale dans "les prochains mois" en Irak et en Syrie, mais qu'elle ne serait pas suffisante pour venir à bout de la menace jihadiste. "Nous avons gagné à Raqqa et les prochaines semaines et les prochains mois nous permettront, je le crois profondément, de gagner complètement sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne."



"Mais il n'en sera pas terminé pour autant de ce combat. La stabilisation dans la durée, la lutte contre les groupes terroristes seront d'indispensables compléments à la solution politique inclusive, plurielle, que nous voulons voir émerger dans la région", a-t-il ajouté. Le président français en a profité pour saluer "la coopération opérationnelle de très haut niveau" avec les Émirats, qui participent depuis 2014 à la coalition internationale anti-EI. Abou Dhabi mène une politique de "tolérance zéro" sur son territoire à l'égard des islamistes.