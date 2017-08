publié le 07/08/2017 à 17:17

Le statut de première dame, souhaité par Emmanuel Macron, fait définitivement parler. Alors que certains députés avaient déjà fait entendre leur voix contre ce projet, de nombreux citoyens affichent également leur opposition à cette volonté présidentielle.



Lancée il y a maintenant trois semaines, cette pétition en ligne a déjà récolté 210.00 signatures ce lundi 7 août. Thierry Paul Valette est à l'origine de cette initiative citoyenne "contre le statut de première dame pour Brigitte Macron" qui ne cesse de prendre de l'ampleur.

Mais alors, quels sont les arguments avancés ? Entre économie, moralisation de la vie publique et volonté des Français, celui qui se décrit lui même comme un "citoyen engagé" refuse de baisser la garde et assure que "nous ne pouvons cautionner l'initiative d'un statut spécifique".

Un appel au référendum

Principale récrimination ? Que la conjointe du Président bénéficie d'un budget sur des fonds publics, et ce, sur décision d'Emmanuel Macron. "Il n'y a aucune raison pour que l'épouse du chef de l'état puisse obtenir un budget sur les fonds publics (...) Si cette question doit être tranchée elle devra se faire dans le cadre d'un référendum et non du fait d'un seul homme", peut-on lire sur la page de la pétition.



Thierry Paul Valette explique ainsi que plus de 65% des Français sont actuellement défavorables à la création de ce nouveau statut, selon une enquête YouGov pour le Huffington Post publié en mai dernier. Un an plus tôt, selon un sondage Ifop, les résultats obtenus étaient similaires.

#BrigitteMacron : en mai 2016, 31% des Français étaient favorables à un statut (rémunération + moyens alloués) sondage @PointDeVueMag pic.twitter.com/f5AH8FZcMH — Ifop (@IfopOpinion) 7 août 2017

"Bien que Président, il ne peut décider de tout à lui seul...Nombreux ont voté pour lui juste pour faire barrage au Front National et non pas parce qu'ils cautionnaient son programme", rappelle-t-il, en référence au second tour de la présidentielle.

Moralisation de la vie publique

Mais la pétition ne s'arrête pas là et évoque un "problème de conscience nationale". "Dans une période de moralisation de la vie politique française, au moment du vote d'un décret interdisant aux députés d'employer un membre de leur famille, nous ne pouvons donc décemment cautionner l'initiative d'un statut spécifique à l'épouse du Président Macron (...) À l'heure où l'État souhaite faire des économies dans le budget de l'armée et souhaite moraliser la vie politique, se pose un problème de conscience nationale", explique-t-il.



Ainsi, la modification des statuts des "travailleurs", des "petits retraités délaissés" ou encore des "étudiants défavorisés" sont une priorité. Emmanuel Macron va-t-il entendre ces mots ? Thierry Paul Valette l'espère alors qu'il assure être prêt à "s'entretenir" avec le chef de l'État.