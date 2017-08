Une pétition récolte plus de 100.000 signatures contre le statut de première dame

publié le 05/08/2017 à 05:45

Le statut de première dame que veut créer Emmanuel Macron suscite bien des remous. Après des députés, qui dénoncent le projet d'établir ce statut avec un budget dédié alors que les parlementaires n'auront bientôt plus le droit d'employer leurs proches, c'est au tour d'une pétition en ligne de faire parler d'elle.



En deux semaines, "contre le statut de première dame à Brigitte Macron" a récolté plus de 103.000 signatures, ce samedi 5 août. À l'initiative : Thierry Paul Valette, un artiste qui a lancé un "mouvement" baptisé l'égalité nationale, pour lutter contre la corruption et les discriminations, indique la page Change.org.

Principale récrimination : que la conjointe du président bénéficie d'un budget sur des fonds publics, sur décision d'Emmanuel Macron. "Il n'y a aucune raison pour que l'épouse du chef de l'état puisse obtenir un budget sur les fonds publics, souligne le texte de la pétition. Si cette question doit être tranchée elle devra se faire dans le cadre d'un référendum et non du fait d'un seul homme."



Et d'affirmer : "À l'heure où l'État souhaite faire des économies dans le budget de l'armée et souhaite moraliser la vie politique, se pose un problème de conscience nationale". La création de ce statut est une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, qui souhaitait "clarifier" le sujet.