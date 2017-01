INVITÉ RTL - Le ministre de l'Intérieur a demandé plus d'explications de la part de François Fillon à la suite des révélations du "Canard Enchaîné" mercredi 25 janvier, concernant des soupçons d'emploi fictif de son épouse.

par Philippe Peyre publié le 25/01/2017 à 08:43

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pénélope Fillon a-t-elle bénéficié d'un emploi fictif ? Les révélations du Canard Enchaîné du mercredi 25 janvier sont gênantes pour le camp de François Fillon. "Quand il y a une accusation, il faut qu'il y ait des explications", a estimé Bruno Le Roux au micro de RTL. "Va-t-on se satisfaire de celles qui ont été données de façon détournée ?", a-t-il interrogé, jugeant qu'il aurait été préférable que François Fillon s'exprime en personne sur cette affaire plutôt que de le faire via la voix de son porte-parole. "Ce n'était pas au porte-parole de s'exprimer mais à celui qui est mis en cause de dire la réalité des choses. Le temps doit être à l’explication sur quelque chose qui apparaît très très grave aux Français s'il n'y avait pas la réalité d'un véritable travail", a lancé l'ex-chef de file des députés socialistes.



Le ministre de l'Intérieur met-il en doute la réalité de cet emploi occupé par Mme Fillon ? "Je ne m'interroge pas, je lis l'article de presse qui dit lui même qu'il s'agit d'un emploi fictif", a-t-il rétorqué. "C'est une accusation grave surtout quand on veut accéder à la plus haute fonction dans notre République", a-t-il jugé.



Le candidat de la droite à l'élection présidentielle a employé sa femme comme attachée parlementaire entre 1998 et 2002. Pourtant, elle n'a laissé aucune trace à l'Assemblée nationale. Entre 2002 et 2007, le successeur du député la Sarthe l'a conservé et l'a augmenté. Au total Pénélope Fillon a empoché 500.000 euros de salaire. Quand son mari a quitté Matignon en 2012, elle a été employée à la revue des Deux Mondes pour 100.000 euros tout en redevenant collaboratrice de son mari à l'Assemblée pendant six mois au moins.