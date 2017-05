publié le 14/05/2017 à 09:48

Retour chez les Leroy. Il y a quelques semaines, cette famille espérait encore la victoire de la droite à la présidentielle. Aujourd'hui, elle se remet doucement de la victoire d'Emmanuel Macron. Martine, qui s'est abstenue au second tour, est abasourdie. "On a reçu un grand coup sur la tête. On a été très déçus par la défaite de Fillon."



Daniel, son mari, se fait lui aussi du mouron. "On ne sait absolument pas comment ça va s'éclaircir (...) Ça reste un socialiste, on l'a vécu pendant cinq ans, voilà que l'on y rentre à nouveau." Si Antoine, leur petit-fils de 16 ans, est beaucoup plus enthousiaste, Mathieu, son oncle de 50 ans, espérait un score supérieur pour Marine Le Pen. "Cela étant, qui aurait dit que sa fille allait faire le double de son père ? Pour moi, ce n'est pas du tout un plébiscite d'Emmanuel Macron. C'est un président par défaut."

À droite, Bruno Le Maire et Édouard Philippe sont ministrables, quand Manuel Valls se positionne. "Je pense que les socialistes vont revenir en masse", se persuade Daniel. "Il y a des spécialistes de retournement de veste", enchaîne Mathieu. "Pour moi, ce n'est pas le renouveau politique, c'est de la tambouille, ça accrédite la thèse de l'UMPS. L'idéal, ce serait la cohabitation." Antoine est le seul à défendre becs et ongles une majorité pour Emmanuel Macron. En attendant de connaître le dénouement des élections législatives, les Leroy vont suivre avec attention les premiers pas du président Macron.