One Planet Summit : qu'est-ce que le mouvement "We Are Still in" ?

Le mouvement "We are still in" était à la COP23 en novembre 2017 à Bonn, en Allemagne.

publié le 13/12/2017 à 07:45

"We are still in" ("nous en sommes toujours"). Après l'annonce faite par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, acteurs publics et privés américains se sont regroupés dans une coalition environnementale pour garantir leur fidélité aux engagements climatiques de la COP21. Ils participent aujourd'hui au One Planet Summit organisé à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron.



"L'annonce de l'administration Trump dénigre le pilier clé du combat contre le changement climatique et fragilise la capacité du monde à éviter les effets les plus dangereux et les plus coûteux du réchauffement climatique", écrivent les 2.500 entités signataires du manifeste publié le 5 juin 2017. Parmi elles : le géant de l'internet Amazon, la ville de New York et de Chicago ou la prestigieuse université de Berkeley en Californie.

President @EmmanuelMacron has been a driving force for progress on climate change. I want to thank him for his leadership, and for making green finance a focus of today’s #OnePlanetSummit pic.twitter.com/TT5tfL6lP2 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 12 décembre 2017

Pour coordonner leur action, l'ex-maire de New York, Michael Bloomberg, et le gouverneur de Californie, Jerry Brown, ont créé l'organisation "America's pledge" - "la promesse de l'Amérique". Ensemble, ils se fixent trois devoirs dans la lignée de ceux dictés par l'Accord de Paris : collecter les données permettant d'évaluer le respect des objectifs de la COP21, en communiquer les résultats et planifier leur action environnementale.

Ce réseau de résistance s'est mobilisé pour la première fois au niveau international lors de la COP23, organisée à Bonn, en Allemagne, le 16 novembre dernier. Pour l'occasion, un pavillon "US Climate Action Center" avait été dressé et plus d'une centaine de représentants de l'organisation avait fait le déplacement.



En six mois, "We are still in" est parvenu à rassembler la moitié de l'économie américaine, selon Michaël Bloomberg, présent au One Planet Summit, comme le rapporte 20 minutes. Convaincu que les membres du mouvements réussiront à atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, l'ancien maire de New York prend le contre-pied de Donald Trump.



"Washington ne peut rien faire pour nous arrêter, a déclaré Michaël Bloomberg mardi 12 décembre. Bien au contraire, le président Trump a réussi rapprocher tous ceux qui ont compris qu’il fallait agir".