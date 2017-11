publié le 07/11/2017 à 16:56

Ce sommet avait été annoncé par Emmanuel Macron lors du G20 cet été, dans le but de remobiliser sur le dossier des accords de Paris lors de la COP21 après le retrait des États-Unis. Le Sommet de Paris aura donc lieu le 12 décembre prochain sur l'île Seguin.



Cette réunion rassemblera 2.000 participants, avec une centaine de pays invités et 800 organisations et acteurs publics et privés a annoncée l'Élysées mardi 7 novembre. Il se tiendra donc juste après la 23e conférence de l'ONU sur le changement climatique, la COP 23, qui se déroule jusqu'au 17 novembre à Bonn (Allemagne).

"Pour l'instant, le président Donald Trump n'est pas invité" car les chefs d'État invités sont ceux faisant partie "des États engagés dans la mise en oeuvre de l'accord", a précisé la présidence française qui conviera cependant des représentants du gouvernement américain.

Des projets et des résultats concrets

Interrogé sur l'utilité de ce rendez-vous climatique supplémentaire et sur la possibilité d'obtenir des résultats en une seule journée, l'Elysée a affirmé que le sommet était "nécessaire et important" pour renforcer la mobilisation internationale. Ce ne sera pas une conférence avec des engagements officiels chiffrés a expliqué l'Élysée.



Paris espère à cette occasion "construire des coalitions pour arriver à ce sommet avec des résultats concrets", notamment en créant des dynamiques avec les villes, les fonds d'investissement ou encore les banques de développement. "L'idée est de montrer qu'il y a de l'action, qu'il faut les accélérer et trouver de nouvelles sources de financement pour des projets très concrets. C'est très complémentaire" de la COP 23, estime la Ville de Paris.