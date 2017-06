publié le 01/06/2017 à 23:41

"Nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux", a lancé Emmanuel Macron. Quelques heures après la déclaration de Donald Trump, qui a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, le président français s'est montré inflexible lors d'une allocution depuis l'Élysée.



Quelques instants plus tôt, le président français s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain, pour rejeter sa proposition de revoir les termes de l'accord, voire de mettre sur pied "un accord totalement nouveau" : "Rien n'est négociable dans les Accords de Paris", lui a-t-il affirmé selon l'AFP. Il a cependant admis que l'on "pouvait discuter". Il a également prévenu que "les États-Unis et la France continueront à travailler ensemble mais pas sur le sujet du climat", durant cet échange téléphonique de cinq minutes.

L'annonce n'a surpris personne. Après une semaine de spéculations, Donald Trump a officialisé sa décision jeudi 1er juin : le président des États-Unis se retire de l'Accord de Paris. Ratifié par les États-Unis en 2015 sous la présidence de Barack Obama, cet accord sur le climat signé par plus de 190 pays vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre.

"Je me bats pour ce grand peuple et c'est pourquoi, afin de respecter mon engagement solennel de protéger les États-Unis et son peuple, les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le climat", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse. Le président américain, qui avait fait de ce retrait l'un des points forts de sa campagne, respecte ainsi sa promesse. Si sa décision réjouit son électorat, elle a rapidement été condamnée par la classe politique internationale. Après Barack Obama et Angela Merkel, Emmanuel Macron a lui aussi réagi, le 1er juin.