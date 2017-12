publié le 08/12/2017 à 06:48

Les artisans, les commerçants, les écoles : tous les acteurs économiques de Rouen vont se mettre autour d'une table pour réfléchir comment ils vont réduire leur pollution, comment lutter contre le réchauffement. Il y aura les élus - comme les États à la COP21 - et la société civile, les associations de la région - c'est le WWF qui va aider les élus avec son expertise, comme à la COP21. Ils vont faire un bilan scientifique des émissions de carbone, fixer des objectifs en 2020-2030 de réduction de la pollution et des moyens pour y arriver dans tous les secteurs (énergie, isolation des logements, alimentation, transports en commun).



La première réunion a lieu ce vendredi 8 décembre. Puis chaque trimestre, d'autres vont suivre par thème. Un site Internet spécifique de la COP de Rouen sera mis en place, une "Maison de la COP". Tout cela pour arriver dans un an à la signature de l'accord de Rouen, qui risque de changer pas mal la vie des habitants. Mais tout aura été discuté et anticipé.

La Métropole de Rouen a déjà décidé de recouvrir son nouveau siège de panneaux solaires. Elle protège les mares pour préserver les grenouilles, et les zones humides pour lutter contre les inondations. Elle privilégie les circuits courts à la cantine. Le cinquième port de France, avec ses usines de pétrochimie, d'engrais et ses sites Seveso, devrait, dans les dix ans, considérablement changer de visage.