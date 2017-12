Climat : les objectifs de la COP21 organisée par la Métropole de Rouen

publié le 10/12/2017 à 09:37

Mardi 12 décembre, Emmanuel Macron recevra à Paris des centaines de responsables français et étrangers pour parler de la planète, et plus précisément du climat. À son échelle, la Métropole de Rouen a elle aussi décidé de passer à l'action ou en tout cas de mobiliser ses habitants sur la question.



En lançant sa propre COP21, la ville a deux objectifs : "Le premier c'est de réduire la consommation d'énergie sur le territoire d'ici 2050", explique Cyril Moreau, vice-président de la Métropole de Rouen en charge de l'environnement. "Pour ce faire, nous allons nous engager à rénover l'ensemble des logements de notre territoire, soit un peu plus de 220.000", précise-t-il.

"Le deuxième, c'est de convertir cette énergie fossile et nucléaire en énergie renouvelable", poursuit-il. Cyril Moreau en est conscient, la Métropole "initie les processus mais ceux qui sont les moteurs du changement sont les citoyens, les habitants de Rouen. Nous nous sommes rendus compte que nous maîtrisions seulement 2% de la solution malgré les politiques menées et le budget de près d'un milliard d'euros".

Ce qui veut dire que "98% de la solution" se trouve dans les mains des habitants, des associations, des entreprises et des autres acteurs publics, selon l'élu. "Notre travail est de créer les conditions de la mobilisation", conclut-il.