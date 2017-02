"On n'est pas couché" : Bayrou, Arditi, Kungs... Les invités de Laurent Ruquier

Les invités répondront tour à tour aux questions de Laurent Ruquier, Yann Moix et Vanessa Burggraf ce samedi 4 février.

Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP François Bayrou le 8 décembre 2014.

Ce samedi 4 février, l'invité politique de On n'est pas couché est François Bayrou. Le président du MoDem, qui n'a toujours pas statué sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle, vient faire la promotion de son livre-programme Résolution française.



Yann Moix et Vanessa Burggraf, les deux chroniqueurs du talk-show phare de France 2, interrogeront également le célèbre avocat pénaliste Éric Dupont-Moretti pour son livre Directs du droit, aux éditions Michel Lafon, et le compositeur et DJ français Kungs pour son album Layers.



Dans la suite de l'émission, Laurent Ruquier recevra le comédien Pierre Arditi pour promouvoir la pièce de théâtre Le Cas Sneijder mais aussi l'actrice Émilie Dequenne et le réalisateur Lucas Belvaux, tous les deux belges, pour le long-métrage Chez nous. Sortie prévue dans les salles le 22 février 2017.