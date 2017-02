VIDÉO - Emmanuel Macron a assuré qu'il n'avait pas utilisé l'argent du ministère de l'Économie pour son propre mouvement En Marche !

02/02/2017

Emmanuel Macron va-t-il éviter la polémique ? Mardi 24 janvier, les chefs de file des députés LR et UDI, Christian Jacob et Philippe Vigier, s'en sont pris à l'ancien ministre de l'Économie dénonçant une forme de "mensonge" et d'imposture". L'ex-pensionnaire de Bercy, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, est soupçonné d'avoir utilisé de l'argent public pour son mouvement En Marche !



Une information réfutée par le principal intéressé lors de son passage sur TF1, mercredi 1er février. "Je n'ai pas utilisé cet argent pour le mouvement En Marche ! (...) Cela est interdit, et j'y étais très vigilant".



Mais Emmanuel Macron n'a pas souhaité rester sur la défensive. Face à Gilles Bouleau, il a ainsi attaqué ses adversaires à l'élection présidentielle. "J'ai démissionné fin août 2016. Le jour où j'ai été candidat, j'ai démissionné de la fonction publique. Je suis donc aujourd'hui le seul candidat à l’élection présidentielle qui n'est pas payé par le contribuable pour faire autre chose".