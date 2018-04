et AFP

publié le 18/04/2018 à 18:36

"Aucune ligne n'a bougé." À l'issue de leur rencontre avec la préfète de Loire-Atlantique Nicole Klein et le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot mercredi 18 avril, les opposants à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) déplorent le statu quo des négociations concernant les régularisations des habitants de la ZAD.





"C'est clair que les lignes n'ont pas bougé du tout", les "exigences posées" par le gouvernement restant les mêmes, a déclaré à la sortie de la préfecture Marcel Thébault, l'un des quatre agriculteurs historiques de NDDL et un des membres de la délégation accueilli à la préfecture de Nantes.

Selon lui, le gouvernement n'a pas proposé de "recul du délai ni quoi que ce soit". "On avait l'idée de venir voir comment les choses bougeaient pour avoir du grain à moudre et chercher la sérénité", a-t-il observé avec regret.

Du côté du gouvernement on déplore également le manque de consensus entre les deux parties. Lors d'une conférence de presse donnée après sa rencontre avec les zadistes, Nicolas Hulot les a appelés à saisir "la main du gouvernement". "Ne ratons pas la dernière étape, ne rentrons pas dans une spirale de posture, de confrontation, de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie. Et passons à une autre étape", a-t-il lancé.

Une réunion cruciale

Trois mois après l'abandon du projet d'aéroport, cette réunion cruciale, proposée par Nicole Klein et rapidement acceptée par les occupants de la ZAD, visait à permettre de trouver une issue au conflit, au dixième jour d'opérations de gendarmerie sur le site de 1.650 hectares, marquées par des heurts entre opposants et forces de l'ordre.



La délégation était composée de huit opposants à l'ex-projet d'aéroport, dont trois représentants de la ZAD. La venue de Nicolas Hulot, à cette réunion qui a duré deux heures avait été annoncée dans la matinée.



À l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a répété mercredi que "les occupants illégaux" qui ne régulariseront pas rapidement leur situation "quitteront les lieux" à Notre-Dame-des-Landes car "force doit rester à la loi".