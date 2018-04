et Christelle Rebière

10/04/2018

Une opération massive d'expulsions, avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés, a débuté lundi à l'aube à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) pour déloger les occupants illégaux de la ZAD, donnant lieu à des affrontements, près de trois mois après l'abandon du projet d'aéroport.



L'intervention devait se concentrer sur la route 281, l'ex-route "des chicanes" obstruée pendant plus de cinq ans par des obstacles en tous genres. Mais d'après le porte-parole de l'Acipa, principale organisation impliquée dans la défense du site, les policiers ont fait bien plus. "On constate que des lieux de vie sont détruits (...) C'est intolérable", fulmine Julien Durand. Dix squats ont été démantelés lors de l'opération, a confirmé la préfète de la région Pays de la Loire Nicole Klein.

Cette opération de grande ampleur prévoit d'expulser toute personne n'ayant pas régularisé sa situation, en déclarant par exemple de nouveaux projets agricoles individuels. "On a pas laissé le temps aux habitants de se régulariser", déplore Julien Durand, même s'il convient que les zadistes "n'ont pas été assez rapides dans leurs démarches". Il espère malgré tout que la situation ne va pas dégénérer.