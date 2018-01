publié le 13/01/2018 à 10:26

Les consultations entre les élus du Grand-Ouest et le gouvernement sur le projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes sont à présent terminées. Aménagement de l'aéroport actuel ou construction d'un nouvel aéroport ? Emmanuel Macron a promis de trancher ce dossier qui clive depuis les années 1960 avant la fin du mois de janvier. Son premier ministre, Édouard Philippe, a, effectué, quant à lui, une visite surprise au maire de Notre-Dame-des-Landes pour "voir et écouter".



Invité de RTL samedi 13 janvier, Yann Trichard, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes, en est "convaincu" : le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera créé "compte-tenu d'un certain nombre de points que l'État ne peut pas omettre."

Plusieurs facteurs expliqueraient cette décision, selon Yann Trichard. Le premier d'entre eux serait "la croissance 2017 du trafic aérien à Nantes-Atlantique". "Il y a eu 5,2 millions de passagers avec plus de dix ans d'avance sur les objectifs de l'enquête publique réalisée en 2003." Le deuxième facteur serait démographique. "Il y a 16.500 habitants par an en plus en Loire-Atlantique, techniquement le trafic augmente. À un moment donné, cette infrastructure ne va plus être satisfaisante."



Pour respecter l'État de droit ?

Quelque soit la décision prise par le chef de l'État et le gouvernement, elle revêtira une dimension politique non négligeable. Si l'option Notre-Dame-des-Landes est choisie, Yann Trichard ne croit pas à un départ de Nicolas Hulot de l'exécutif. "Il a émis un avis défavorable au transfert mais il a dit, notamment au moment du référendum (de juin 2016, ndlr) qu'il s'en rendrait à ce que dit le peuple." Les participants au référendum ont dit "oui" au nouvel aéroport à plus de 55%.



Pour le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes, aller dans le sens de ce vote équivaudrait à respecter l'État de droit. "Si jamais, Emmanuel Macron ne faisait pas Notre-Dame-des-Landes, les réformes seraient largement compromises. On pourrait se dire que créer une Zad (zone à défendre, ndlr) pourrait faire céder le président de la République." Quelque soit le choix de l'exécutif, la Zad disparaîtra, avait annoncé plus tôt dans le mois l'exécutif.