Notre-Dame-des-Landes : ce que contient le rapport remis à Édouard Philippe

publié le 13/12/2017 à 13:33

Nouvel épisode, sans doute décisif, dans l'épineux feuilleton de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement a pris connaissance, mercredi 13 décembre, du rapport qu'il avait commandé en juin à trois médiateurs de ce dossier concernant le projet controversé de construction d'un nouvel aéroport à proximité de Nantes.



À partir des explications réalisées par l'ancien pilote de ligne Gérard Feldzer, l'ingénieur Michel Badré et la préfète Anne Boquet, le Premier ministre Édouard Philippe en a déduit que le gouvernement n'était plus confronté à la question de savoir "s'il fallait faire Notre-Dame-des-Landes ou rien".

Deux options envisagées

Désormais, il s'agit plutôt de trancher entre la construction du nouvel aéroport ou l'amélioration de l'infrastructure déjà existante. Si le chef du gouvernement est resté prudent et n'a privilégié aucune piste face à la presse, les médiateurs semblent donner plus d'arguments en faveur du réaménagement de l'aéroport actuel. Les deux options sont "raisonnablement envisageables", estiment les auteurs du rapport.

En tout cas, Édouard Philippe a rappelé l'engagement d'Emmanuel Macron : une décision sera prise d'ici la fin du mois de janvier 2018. Elle sera "claire" et "assumée".

Le détail des conclusions

Le rapport, qui avait fuité quelques heures avant sa publication officielle, est un document de 60 pages. Il contient des cartes, des graphiques et surtout des tableaux à deux colonnes qui permettent d'étudier tous les scénarios. Pour chaque option, une colonne "pour" et une colonne "contre" ont été établies. Les conséquences pour le bruit, le réchauffement climatique, la biodiversité, la sécurité, l'urbanisme, le développement économique, l'agriculture... Tout est passé en revue.



Les médiateurs justifient l'idée même de la "réalisation d'une plateforme" répondant aux besoins de développement du transport aérien dans le Grand-Ouest. Un doublement du trafic est attendu d'ici 2040. Surtout, il est souligné que la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes n'est pas le seul moyen de répondre à ce besoin, car un "réaménagement complet de l'aéroport existant" peut suffire. Il s'agirait concrètement de procéder à d'importants travaux de rénovation et de procéder à une extension de la piste existante.



"Les deux hypothèses présentent des avantages, inconvénients et incertitudes", a souligné le Premier ministre. Les médiateurs ont relevé des handicaps significatifs pour chaque projet. Concernant Notre-Dame-des-Landes, de sérieux doutes existent sur l'impact environnemental et l'étalement urbain. Pour l'aménagement de Nantes-Atlantique, ce sont les nuisances sonores "significatives" qui dérangent.

Vers une évacuation de la ZAD

En ajoutant que l'État veillerait dans tous les cas à "garantir un retour à la normale relatif au respect de l'ordre public, Édouard Philippe a souligné que la ZAD finirait par être évacuée dans tous les cas. Le rapport préconise d'ailleurs de procéder à l'évacuation dès que la décision gouvernementale est prise : "Le retour à l'état de droit et à une situation d'ordre public normalisée est indispensable, selon des modalités qui différeront en fonction de l'option retenue."